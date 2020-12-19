Разработчик вакцины оценил влияние «Спутника V» на репродуктивную функцию

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Вакцина от коронавируса «Спутник V» не имеет негативного влияния на репродуктивную функцию. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в субботу, 19 декабря.

— Влияние вакцины на репродуктивную функцию, естественно, проверялось на животных: на мышах и кроликах. Никакого негативного влияния нет, — цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее Александр Гинцбург рассказал о том, в каком случае необходим тест на коронавирус перед вакцинацией.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

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