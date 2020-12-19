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Разработчик вакцины оценил влияние «Спутника V» на репродуктивную функцию
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Разработчик вакцины оценил влияние «Спутника V» на репродуктивную функцию

Виктория Родимкина

Здоровье

Вакцина от коронавируса «Спутник V» не имеет негативного влияния на репродуктивную функцию. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в субботу, 19 декабря.

— Влияние вакцины на репродуктивную функцию, естественно, проверялось на животных: на мышах и кроликах. Никакого негативного влияния нет, — цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее Александр Гинцбург рассказал о том, в каком случае необходим тест на коронавирус перед вакцинацией.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

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Читайте также: Германия выразила готовность производить российскую вакцину от COVID-19

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