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Иммунолог назвал две стадии развития коронавируса
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Иммунолог назвал две стадии развития коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что течение коронавируса может определяться двумя стадиями.

Первая протекает в форме ОРВИ, уточнил врач. По его словам, у людей с хорошим врожденным противовирусным иммунитетом коронавирус заканчивается на этом этапе.

— Вторая стадия — это вирусемия, когда вирус прорывается через барьер слизистой оболочки, попадает в лимфу и кровь его разносит по организму. Ведь все органы человека снабжаются кровью, — цитирует Владимира Болибока «Российская газета».

Врач отметил, что через неделю после заражения организм начинает вырабатывать антитела, но это может только усугубить ситуацию. Эти антитела начинают атаковать вирус, но он уже находится в сосудистой оболочке. Таким образом, иммунная система атакует сам организм. Может начаться воспалительный процесс, пояснил специалист.

Он посоветовал не запускать болезнь и своевременно обращаться к медикам.

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