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Врач предупредила о вреде приема витаминов при коронавирусе
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Врач предупредила о вреде приема витаминов при коронавирусе

Виктория Родимкина

Здоровье

Прием витаминов во время вирусных заболеваний, в том числе коронавируса, может быть опасен из-за того, что они делают инфекцию только сильнее, а не ускоряют процесс выздоровления. Об этом рассказала директор Центра иммунокоррекции имени Хазамовой врач-терапевт Людмила Лапа в субботу, 19 декабря.

По ее словам, воздержаться от приема витаминов стоит также людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

— Вирусы любят витамины. Если человек заболевает, то, я считаю, витамины совершенно не нужно применять, так как тем самым мы поддерживаем болезнь — вирусы тоже получают энергию от витаминов. Конечно, это касается и коронавируса, — цитирует специалиста ТАСС.

Врач отметила, что принимать витамины необходимо для профилактики заболеваний, а также после выздоровления, чтобы поддержать организм.

— Когда мы уже поправились, через 7–10 дней — тут витамины как раз очень хороши будут, — пояснила Людмила Лапа.

При этом она уточнила, что при заболеваниях ЖКТ витамины в лучшем случае не подействуют никак, а в худшем — начнут разрушать иммунитет.

Врач добавила, что принимать витамины следует после консультации с врачом, чтобы избежать гипервитаминизации.

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