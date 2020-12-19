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Использование вакцины от коронавируса производства Moderna одобрили в США
Фото: flickr.com / U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Michael Matkin

Использование вакцины от коронавируса производства Moderna одобрили в США

Виктория Родимкина

В мире

Медицинский регулятор FDA в Соединенных Штатах Америки одобрил для использования в стране вакцину от COVID-19 производства Moderna. Об этом сообщили в регуляторе.

Уточняется, что использование препарата для лиц от 18 лет было разрешено в срочном порядке.

— Теперь, когда доступны две вакцины для профилактики COVID-19, FDA предприняла еще один важнейший шаг в борьбе с глобальной пандемией, которая вызывает большое количество госпитализаций в США ежедневно, — заявил глава регулятора Стивен Хан.

Для Америки это уже вторая одобренная вакцина. До этого момент в стране стартовала вакцинация препаратом производства Pfizer.

Ранее сообщалось, что в ЮАР обнаружили новую мутацию коронавируса, которая способна вызвать более тяжелую форму заболевания у молодых людей.

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