Использование вакцины от коронавируса производства Moderna одобрили в США
Медицинский регулятор FDA в Соединенных Штатах Америки одобрил для использования в стране вакцину от COVID-19 производства Moderna. Об этом сообщили в регуляторе.
Уточняется, что использование препарата для лиц от 18 лет было разрешено в срочном порядке.
— Теперь, когда доступны две вакцины для профилактики COVID-19, FDA предприняла еще один важнейший шаг в борьбе с глобальной пандемией, которая вызывает большое количество госпитализаций в США ежедневно, — заявил глава регулятора Стивен Хан.
Для Америки это уже вторая одобренная вакцина. До этого момент в стране стартовала вакцинация препаратом производства Pfizer.
Ранее сообщалось, что в ЮАР обнаружили новую мутацию коронавируса, которая способна вызвать более тяжелую форму заболевания у молодых людей.
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