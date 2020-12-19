Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Биолог назвала повышающий риск тяжелого COVID-19 у здоровых людей фактор

Биолог назвала повышающий риск тяжелого COVID-19 у здоровых людей фактор

Юлия Курганова

Здоровье

Небольшой процент людей имеет генетическую предрасположенность к тому, что COVID-19, наверняка, будет протекать в тяжелой форме, даже если у пациента нет хронических заболеваний. Об этом сообщила биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

— Таких людей с генетически ослабленным иммунитетом среди населения примерно три-пять процентов, независимо от наличия у них диабета или ожирения. Я имею в виду именно риск тяжелого течения, то есть развития цитокинового шторма, а не просто заражения, — рассказала она.

Ученый отметила, что анализы ДНК на такую предрасположенность в обычных лабораториях сделать сложно, но если экзомное секвенирование (определение последовательности ДНК и РНК — прим. «ВМ») все же удалось пройти, то генетик сможет дать заключение по рискам тяжелого течения коронавируса.

Биолог подчеркнула, что знать о собственной последовательности ДНК в любом случае важно, так как при ее анализе можно сделать заключение о предрасположенностях к тем или иным патологиям и заболеваниям, передает издание Lenta.ru.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Ученые определили фактор, повышающий риск заражения COVID-19

ученыйтяжелое состояниекоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кому мороз — не указ

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Начало вечной жизни

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Когда даже Путину не до шуток

Все мнения
О проекте