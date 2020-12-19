Биолог назвала повышающий риск тяжелого COVID-19 у здоровых людей фактор

Небольшой процент людей имеет генетическую предрасположенность к тому, что COVID-19, наверняка, будет протекать в тяжелой форме, даже если у пациента нет хронических заболеваний. Об этом сообщила биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

— Таких людей с генетически ослабленным иммунитетом среди населения примерно три-пять процентов, независимо от наличия у них диабета или ожирения. Я имею в виду именно риск тяжелого течения, то есть развития цитокинового шторма, а не просто заражения, — рассказала она.

Ученый отметила, что анализы ДНК на такую предрасположенность в обычных лабораториях сделать сложно, но если экзомное секвенирование (определение последовательности ДНК и РНК — прим. «ВМ») все же удалось пройти, то генетик сможет дать заключение по рискам тяжелого течения коронавируса.

Биолог подчеркнула, что знать о собственной последовательности ДНК в любом случае важно, так как при ее анализе можно сделать заключение о предрасположенностях к тем или иным патологиям и заболеваниям, передает издание Lenta.ru.

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