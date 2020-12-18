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Ученые определили фактор, повышающий риск заражения COVID-19
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Ученые определили фактор, повышающий риск заражения COVID-19

Анастасия Колоскова

Общество

Американские ученые в результате исследования обнаружили еще один фактор, который повышает риск заражения коронавирусной инфекцией.

По их мнению, в узком коридоре у человека больше вероятности заразиться, чем в открытом пространстве.

Такой вывод им позволили сделать схемы воздушного потока в обоих случаях. По этим данным специально созданная программ смоделировала рассеивание облака капель, выделяемых изо рта человека при кашле или чихании.

Так, в открытом пространстве такое облако оставалось вокруг человека и постепенно оседало. Тогда как в узких коридорах капли оказывались позади движущегося человека и образовывали пузырь, попадание в который значительно увеличивало риск заражение, отмечают авторы исследования, опубликованного в Physics of Fluids.

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