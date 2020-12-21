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Путин заявил о готовности России сотрудничать с другими странами на фоне пандемии
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин заявил о готовности России сотрудничать с другими странами на фоне пандемии

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова сотрудничать с другими странами, особенно для сохранения здоровья людей. Об этом глава государства сообщил во время встречи по случаю подписания меморандума о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом в понедельник, 21 декабря.

По словам Владимира Путина, важно осознавать общую ответственность, действовать сообща, понимать, что кооперация может преумножить уже достигнутые результаты, передает РИА Новости.

— И Россия, безусловно, готова к такой совместной работе, особенно в областях, которые направлены на сохранение жизни и здоровья человека, — сказал российский лидер.

Ранее президент РФ сообщил, что в связи с рисками тлеющих конфликтов необходимо укреплять государственную границу.

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