Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

В связи с рисками тлеющих конфликтов президент России Владимир Путин заявил о необходимости укрепления государственной границы. Об этом он сообщил в воскресенье, 20 декабря, во время посещения штаб-квартиры Службы внешней разведки.

Путин подчеркнул, что необходимо уделить должное внимание информационной безопасности, борьбе с экстремизмом и коррупцией.

— Надо добиваться более эффективной защиты государственной границы, тем более учитывая риски тлеющих региональных конфликтов вблизи наших рубежей, — приводит слова главы государства ТАСС.

Также Владимир Путин отметил, что сотрудники федеральной службы должны и дальше заниматься надежным обеспечением безопасности государственных объектов.

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