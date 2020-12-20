Владимир Путин заявил о необходимости укрепления государственной границы
В связи с рисками тлеющих конфликтов президент России Владимир Путин заявил о необходимости укрепления государственной границы. Об этом он сообщил в воскресенье, 20 декабря, во время посещения штаб-квартиры Службы внешней разведки.
Путин подчеркнул, что необходимо уделить должное внимание информационной безопасности, борьбе с экстремизмом и коррупцией.
— Надо добиваться более эффективной защиты государственной границы, тем более учитывая риски тлеющих региональных конфликтов вблизи наших рубежей, — приводит слова главы государства ТАСС.
Также Владимир Путин отметил, что сотрудники федеральной службы должны и дальше заниматься надежным обеспечением безопасности государственных объектов.
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