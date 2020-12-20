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Путин поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником
Фото: ТАСС / Алексей Никольский

Путин поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником

Никита Абрамов

Общество

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов безопасности с праздником. Об этом он сообщил в воскресенье, 20 декабря.

Путин рассказал, что сегодня отмечается профессиональный праздник работников всех государственных органов и спецслужб, сотрудники которых трудятся в сфере обеспечения госбезопасности.

— Уважаемые товарищи, коллеги, дорогие ветераны, поздравляю вас с праздником, Днем работников органов безопасности. Желаю успехов всем, кто защищает Россию, наш народ от внешних и внутренних угроз, отстаивает суверенитет и национальные интересы и для кого безопасность и благополучие Родины были, есть и будут главным делом всей жизни, — цитирует президента РИА Новости.

Также Владимир Путин поздравил тех, кто начал работать в этой сфере совсем недавно.

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