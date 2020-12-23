Врач предсказал всплеск заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

После новогодних праздников россиян ждет третий всплеск заболеваемости коронавирусом, пик которого придется на конец февраля — март. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил о вероятности возникновения «третьей волны коронавируса» по аналогии с другими эпидемиями.

— На самом деле понятие волн довольно условно и подразумевает разделение на этапы в зависимости от увеличения числа больных. Чем обусловлен грядущий всплеск заболеваемости? Здесь все очевидно: 10-дневными каникулами, в период которых большинство будет пренебрегать всеми нормами, в результате чего мы получим ту же ситуацию, что и в майские праздники. Отсчитываем от этих выходных 14 дней и получаем то, что заболеваемость пойдет вверх в конце января, а так называемая третья волна придется на конец февраля — март. Ситуация усугубится еще и праздничными днями 23 Февраля и 8 Марта, — отметил Кондрахин.

Медик напомнил, что в столице проживает много приезжих из регионов, большинство из них на Новый год отправятся на малую родину, а затем снова вернутся в Москву, что только способствует более быстрому распространению болезни. Несмотря на предостережения врачей, многие отправятся и в заграничные путешествия:

— Это также является серьезным фактором распространения болезни — неконтролируемая и неограничиваемая миграция.

Третий всплеск коронавируса, как считает Кондрахин, не приведет к росту летальности, зато нагрузка на систему здравоохранения существенно возрастет:

— Первая «волна»была относительно непродолжительной, вторая оказалась уже более затяжной и напряженной. Она до сих пор не закончилась и может произойти перехлест двух всплесков заболеваемости, что, естественно, приведет к серьезному повышению нагрузки на врачей.

Кондрахин заключил, что, несмотря на довольно тяжелое положение, третья волна не приведет к росту смертности из-за невозможности оказания качественной и своевременной помощи — за год пандемии были сделаны определенные выводы, которые не позволят допустить обострения ситуации.

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