Запись на вакцинацию от COVID-19 для новых категорий открылась в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Москве с 13 января открывается запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции для новых категорий горожан.

Сделать прививку от COVID-19 могут работники отрасли научных исследований и разработок, сотрудники сфер информационных технологий, телекоммуникаций и связи.

Кроме того, записаться на вакцинацию теперь могут работники социального обслуживания из частных и некоммерческих организаций, сотрудники сферы управления недвижимым имуществом, операций с недвижимостью, работники гостиниц, туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что почти половина сделавших прививку от коронавирусной инфекции в столице — горожане старше 60 лет.

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