Шесть пунктов вакцинации от коронавируса откроются в транспортных депо Москвы

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В транспортных депо столицы с 14 января заработают шесть мобильных пунктов вакцинации от коронавируса для сотрудников Московского транспорта. Об этом сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов во вторник, 12 января.

Транспорт назван приоритетной отраслью, работники которой смогут вакцинироваться от COVID-19 раньше всех остальных. Максим Ликсутов отметил, что столичный транспорт не останавливался ни на минуту ни в пик пандемии, ни в праздники.

— Наши сотрудники всегда находятся на передовой, и их безопасность — наш важнейший приоритет. Вакцинация предотвратит распространение вируса — поездки станут безопаснее и для наших пассажиров, — пояснил заммэра.

Он отметил, что в мобильных пунктах прививку от коронавируса смогут сделать все работники Мостранспорта, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

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