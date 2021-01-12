Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ после праздников
В России наблюдается стабилизация по ситуации с коронавирусом. Об этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила во вторник, 12 января, на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
— По динамике эпидпроцесса в целом в РФ в последние дни предыдущего года и в первую декаду года нынешнего мы отмечаем стабилизацию, — цитирует РИА Новости главного санитарного врача страны.
По ее словам, в настоящее время сокращается число заболевших ковидом: суточный показатель заболеваемости снизился с 19,9 до 15,6 на 100 тысяч населения.
При этом Попова отметила, что эпидситуация разнится в зависимости от региона. Так, в двадцати двух субъектах России на данный момент падает заболеваемость коронавирусом, в шестидесяти одном — ситуация стабилизируется, в двух регионах заболеваемость растет.
Кроме того, добавила глава надзорного ведомства, число госпитализированных пациентов с коронавирусом снизилось на 16 процентов.
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