Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ после праздников

Фото: photo.roscongress.org / Анна Горбань

В России наблюдается стабилизация по ситуации с коронавирусом. Об этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила во вторник, 12 января, на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

— По динамике эпидпроцесса в целом в РФ в последние дни предыдущего года и в первую декаду года нынешнего мы отмечаем стабилизацию, — цитирует РИА Новости главного санитарного врача страны.

По ее словам, в настоящее время сокращается число заболевших ковидом: суточный показатель заболеваемости снизился с 19,9 до 15,6 на 100 тысяч населения.

При этом Попова отметила, что эпидситуация разнится в зависимости от региона. Так, в двадцати двух субъектах России на данный момент падает заболеваемость коронавирусом, в шестидесяти одном — ситуация стабилизируется, в двух регионах заболеваемость растет.

Кроме того, добавила глава надзорного ведомства, число госпитализированных пациентов с коронавирусом снизилось на 16 процентов.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Глава Минздрава РФ назвал число свободных коек для пациентов с COVID-19