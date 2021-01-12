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Глава Минздрава РФ назвал число свободных коек для пациентов с COVID-19
Фото: Пресс-служба Минздрава России

Глава Минздрава РФ назвал число свободных коек для пациентов с COVID-19

Ростислав Зубков

Общество

В России на сегодняшний день свободно 23 процента коек для пациентов с коронавирусом. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил во вторник, 12 января, на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с ковидом.

— На сегодняшний день у нас на госпитальном этапе 23 процента коек свободно, — приводит РИА Новости слова главы Минздрава.

Он добавил, что 215 тысяч пациентов получают помощь в стационарах, еще около 870 тысяч лечатся амбулаторно.

Говоря о том, как Россия прошла новогодние праздники с точки зрения эпидемиологической обстановки, Мурашко отметил, что ситуация в каникулы оценивалась как стабильная. При этом за прошедшее время в стране улучшилась ситуация по объему лекарств от COVID-19.

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РоссиякоронавирусМихаил Мурашко
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