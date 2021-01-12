В России появится приложение, способное выявить коронавирус за минуту

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Российские эксперты разработали алгоритм, по которому можно за минуту определить вероятность заражения коронавирусом. В ближайшее время в РФ появится приложение с этим алгоритмом, заявили его разработчики — Лаборатория искусственного интеллекта «Сбер».

— Наличие вируса определяется на основе результатов короткого опроса по симптоматике и трех звуковых моделей — голоса, дыхания и кашля, — пояснили авторы идеи.

Они уточнили, что звуковые файлы превращаются в спектрограмму, показывающую энергию звука на разных частотах. Далее их изучает глубокая сверточная нейронная сеть, которую обучали на более чем трех тысячах образцах звуков дыхания и кашля, собранных у пациентов клиник по стране.

В настоящее время модель пока не определяет наличие ковида так же точно, как ПЦР-тест, но уже имеет сопоставимые характеристики, утверждают специалисты. При этом среди достоинств они выделяют настраиваемую чувствительность разработки, ее простоту в использовании и доступность с финансовой точки зрения.

— Это не медицинский диагностический инструмент, а, скорее, персональный ежедневный чекер — сдача теста и получение результата занимают всего 60 секунд, — приводит РИА Новости слова первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина.

В скором времени «Сбер» собирается создать специальное приложение с этим алгоритмом. Оно будет доступно в App Store и Google Play.

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