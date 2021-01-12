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Более 15 мутаций коронавируса развилось у женщины, полгода болевшей ковидом
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Более 15 мутаций коронавируса развилось у женщины, полгода болевшей ковидом

Ростислав Зубков

Здоровье

Российские ученые рассказали об уникальном пациенте, который болел коронавирусом на протяжении полугода. Речь идет о 47-летней женщине со злокачественной лимфомой.

В препринте с описанием случая эксперты отмечают, что ковид у пациентки нашли в апреле 2020 года в больнице, где она проходила курс химиотерапии. Тесты на инфекцию были положительными вплоть до 9 сентября.

За время болезни специалисты обнаружили, что в организме женщины развилось 18 новых мутаций COVID-19. Две из них, по данным ученых, были идентичны тем, что выявили у норок в Дании.

По словам профессора кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессора Геттингенского университета Константина Крутовского, «британский» штамм ковида также мог появиться в организме пациентки с подавленным иммунитетом. Об этом говорится на сайте virological.org.

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