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Эпидемиолог оценил шансы России избежать распространения нового штамма COVID-19
Фото: flickr.com/NIAID

Эпидемиолог оценил шансы России избежать распространения нового штамма COVID-19

Ростислав Зубков

Здоровье

Россия сможет не допустить распространения «британского» штамма коронавируса. Такое мнение выразил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он отметил, что в первую очередь это удастся сделать благодаря обследованиям на ковид, которые проходят все приезжие. Когда у прибывшего гражданина выявляют инфекцию, в том числе мутировавшую, его изолируют и лечат.

— Кроме того, на данный момент полностью закрыты границы с Великобританией. Все эти мероприятия позволят разорвать эпидемическую цепочку и не допустить распространения нового штамма в нашей стране, — приводит РИА Новости слова эксперта.

Эпидемиолог уточнил, что новый штамм COVID-19 — это разновидность вируса, но меры профилактики остаются при этом прежние.

Ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности ковида, впервые обнаруженной на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного. Этот штамм COVID-19 в итоге стал доминирующим в Лондоне.

Позднее новую разновидность коронавируса обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта COVID-19.

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