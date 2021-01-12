Почти половина прошедших вакцинацию от COVID-19 в Москве старше 60 лет

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Она уточнила, что среди прошедших вакцинацию от COVID-19 люди старшего возраста составляют 42 процента.

— Почти половина прошедших вакцинацию от COVID-19 в городских поликлиниках — это люди старше 60 лет. Это основная группа риска, именно пожилые люди чаще всего переносят коронавирус в тяжелой форме, — пояснила Анастасия Ракова.

Она поблагодарила горожан старшего возраста за ответственное отношение к своему здоровью, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, жители столицы старше 60 лет могут сделать бесплатную прививку от коронавируса в поликлиниках города с 28 декабря. Масштабная вакцинация против коронавируса в Москве началась 5 декабря.

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