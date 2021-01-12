Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Почти половина прошедших вакцинацию от COVID-19 в Москве старше 60 лет
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Почти половина прошедших вакцинацию от COVID-19 в Москве старше 60 лет

Виктория Родимкина

Город

В столице почти половина сделавших прививку от коронавирусной инфекции — горожане старше 60 лет. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 12 января.

Она уточнила, что среди прошедших вакцинацию от COVID-19 люди старшего возраста составляют 42 процента.

— Почти половина прошедших вакцинацию от COVID-19 в городских поликлиниках — это люди старше 60 лет. Это основная группа риска, именно пожилые люди чаще всего переносят коронавирус в тяжелой форме, — пояснила Анастасия Ракова.

Она поблагодарила горожан старшего возраста за ответственное отношение к своему здоровью, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, жители столицы старше 60 лет могут сделать бесплатную прививку от коронавируса в поликлиниках города с 28 декабря. Масштабная вакцинация против коронавируса в Москве началась 5 декабря.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Валерий Вечорко заявил, что течение COVID у пациентов проходит тяжелее, чем ранее

вакцинацияАнастасия Раковакоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Я не герой и им не стану

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Самый темный час — перед рассветом

Олег Сыров
Олег Сыров

Что осталось от страны, которой больше нет

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Попробуйте Тоскану на вкус

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Когда доброты недостаточно

Владимир Платонов
Владимир Платонов

День возрождения парламента

Виктория Филатова
Виктория Филатова

Скажи спасибо в День «спасибо»

Все мнения
О проекте