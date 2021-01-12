Валерий Вечорко заявил, что течение COVID у пациентов проходит тяжелее, чем ранее
Московские пациенты с коронавирусом, которые лечатся в больницах на сегодняшний день, имеют более тяжелую форму заболевания, чем те, которые лечились в «первую пандемию». Об этом заявил главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко во вторник, 12 января.
По его словам, в реанимационных отделениях находятся около 200 пациентов с тяжелой формой коронавируса. И их число не уменьшается, отметил медик. Также не сокращается количество пациентов, поступающих с какими-либо сопутствующими коморбидными заболеваниями.
— Я бы не сказал, что сейчас пациент более легкий, чем в первую пандемию, я бы даже сказал, что наиболее тяжелый пациент, — пояснил Валерий Вечорко в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее сообщалось, что в Москве за все время пандемии выявили 867 215 случаев коронавируса.
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