Еще 6778 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки
В столице за последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 6778 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в столице во вторник, 12 января, в Telegram-канале.
Всего количество вылечившихся в столице увеличилось до 708 568. По последним данным, в городе выявлено 867 215 случаев COVID-19, скончались за все время 12 097 пациентов.
Оперштаб напомнил, что при первых симптомах простуды следует оставаться дома и вызвать врача.
Ранее Минпросвещения РФ сообщило, что в пяти школах страны сохраняется карантин из-за пандемии.
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