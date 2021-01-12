Еще 6778 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В столице за последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 6778 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в столице во вторник, 12 января, в Telegram-канале.

Всего количество вылечившихся в столице увеличилось до 708 568. По последним данным, в городе выявлено 867 215 случаев COVID-19, скончались за все время 12 097 пациентов.

Оперштаб напомнил, что при первых симптомах простуды следует оставаться дома и вызвать врача.

Ранее Минпросвещения РФ сообщило, что в пяти школах страны сохраняется карантин из-за пандемии.

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