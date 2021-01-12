Минпросвещения РФ заявило о пяти школах, закрытых на карантин из-за пандемии

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Всего в пяти школах в России сохраняется карантин из-за коронавируса. Об этом власти сообщают во вторник, 12 января.

— Всего в пяти школах в четырех регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19, — указано в Telegram-канале Минпросвещения РФ.

По его данным, указанное число средних общеобразовательных учреждений, закрытых на карантин, составляет всего 0,01 процента от общего количества школ в стране.

Ранее стало известно, что школы и детсады Подмосковья продолжат очную работу с 11 января.

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