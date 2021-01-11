Школы и детсады Подмосковья продолжат очную работу с 11 января

Фото: Пресс-служба правительства Московской области

Школы и детские сады Московской области продолжат работать в очном режиме с понедельника, 11 января. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Уточняется, что соответствующее распоряжение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

— Школы и детские сады откроются в первый рабочий день 2021 года — 11 января, — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что колледжи региона начнут работать с 13 января. Во всех образовательных учреждениях будут сохранены меры безопасности по коронавирусу, передает РИА Новости.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что школы в регионе не будут переходить на постоянную дистанционку.

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