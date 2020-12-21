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Воробьев: Подмосковные школы не будут переходить на постоянную дистанционку
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Воробьев: Подмосковные школы не будут переходить на постоянную дистанционку

Юлия Ямпольская

Образование

Предпосылок для того, чтобы вводить дистанционный формат обучения в Подмосковье на постоянной основе, нет. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, школы будут уходить в онлайн только в экстренных случаях. Он отметил, что дистанционка не сможет заменить живое общение педагога и учащихся.

— Поэтому без экстренной необходимости мы бы не хотели лишний раз уходить в онлайн и лишать ребят возможности ходить в школу. И пока для этого предпосылок нет, — цитирует главу региона РИА Новости.

Ранее Андрей Воробьев рассказал об открытии МЦД-3 в Подмосковье в 2021 году. Он также отметил, что в этом году открыли шесть станций МЦД.

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Андрей Воробьевдистанционная форма обученияшкола
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