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Воробьев рассказал об открытии МЦД-3 в Подмосковье в 2021 году
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Воробьев рассказал об открытии МЦД-3 в Подмосковье в 2021 году

Юлия Ямпольская

Общество

Подземное метро в Московской области в ближайшее время не появится. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, в 2021 году в Подмосковье начнут открывать третий диаметр МЦД. Он также отметил, что в этом году открыли шесть станций МЦД.

— Видим большой запрос на Ярославском направлении, Курском, Ленинградском, Казанском, все города ближнего Подмосковья ждут МЦД. РЖД активно прокладывают новые пути. И уже в 2021 году начнем открывать третий диаметр, который пройдет через Зеленоград, Химки, Люберцы и Раменское, — цитирует главу региона РИА Новости.

Он также подчеркнул, что поезда МЦД курсируют с интервалом в 3–5 минут, что вполне сравнимо с метрополитеном. Более двух миллионов жителей Московской области уже оценили преимущества диаметров, добавил Воробьев.

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ПодмосковьеМетроМЦД
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