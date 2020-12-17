Глава Подмосковья поручил провести проверку после пропажи детей в Сьянских пещерах

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил провести проверку соблюдения мер безопасности после происшествия в Сьянских пещерах, где заблудились дети.

Вечером 17 декабря стало известно, что в Сьянские пещеры вошла группа из десяти детей, затем их местонахождение было неизвестно. Однако позднее начальник пресс-службы ГУ МЧС по Московской области Федор Польшин рассказал, что местный житель, который хорошо знает пещеры, вместе со спасателями спустился в пещеры и помог в поисках детей. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Глава региона поручил провести проверку, как и на каких основаниях была организована экскурсия и были ли соблюдены все меры безопасности.

— Все виновные, которые подвергли жизнь опасности, должны понести наказание. Оценку их действиям дадут правоохранительные органы, — говорится в сообщении.

При этом вход в пещеры будет заблокирован, на прилегающей территории установят видеонаблюдение, сообщает ТАСС.

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