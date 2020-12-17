Инструктор не стал сопровождать потерявшихся в подмосковных пещерах Сьяны детей

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Инструктор отправил детей по определенному маршруту в пещеру с одним взрослым, а сам остался ждать возле пещеры. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в четверг, 17 декабря.

Отмечается, что вместе с несовершеннолетними находится родитель одного из детей. Сам инструктор находится в шоковом состоянии. По данным СМИ, на место происшествия выехал прокурор Домодедова.

Ранее сообщалось, что десять человек, занимавшихся спортивным ориентированием, пропали в подмосковных пещерах Сьяны. Среди пропавших — восемь детей в возрасте от 9 до 12 лет. Они не вышли на связь примерно в 19:00 по московскому времени. Спасатели приступили к поиску людей.

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