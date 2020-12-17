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Группа из десяти человек пропала в подмосковных пещерах Сьяны
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Группа из десяти человек пропала в подмосковных пещерах Сьяны

Кирилл Николаев

Происшествия

Десять человек, занимавшихся спортивным ориентированием, пропали в подмосковных пещерах Сьяны. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

Отмечается, что среди пропавших — восемь детей в возрасте от 9 до 12 лет. Они не вышли на связь примерно в 19:00 по московскому времени.

Спасатели приступили к поиску пропавших, сообщает РИА Новости.

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