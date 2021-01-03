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Москвичам рассказали об изменениях в сфере образования в 2020 году
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москвичам рассказали об изменениях в сфере образования в 2020 году

Юлия Ямпольская

Город

Несмотря на пандемию коронавируса и дистанционную форму учебы, столичным школам удалось сделать процесс обучения комфортным для учеников и преподавателей. В новом учебном году возможностей для дистанционного обучения стало еще больше.

Так, например, проект Московская электронная школа (МЭШ) сделал переход в онлайн весной почти безболезненным. Всего за неделю более миллиона учащихся смогли перейти на дистанционное обучение.

Кроме того, в октябре 2020 года МЭШ поддержала онлайн-занятия всех учеников 6–11-х классов и уроки в младших классах, которых отправили на карантин в связи с выявлением в коллективе носителей коронавируса.

С начала пандемии в МЭШ провели более 16,5 миллиона занятий, в среднем каждый день проходит порядка 160 тысяч уроков.

В 2020 году в МЭШ теперь можно попасть на урок прямо из расписания «Дневника МЭШ», а родители и дети в любое удобное время могут посмотреть подробную информацию по учебному плану на год вперед, передает официальный сайт мэра Москвы.

Сервис видео-конференц-связи в МЭШ помог проводить онлайн-уроки без использования сторонних ресурсов, а с помощью интеграции мобильного приложения «Дневник МЭШ» с голосовым помощником «Алиса» сведения о расписании, оценках и домашнем задании можно прослушать.

Кроме того, в библиотеке МЭШ можно найти свыше 50 тысяч сценариев уроков, более 1,6 тысячи электронных учебных пособий и 130 тысяч образовательных интерактивных приложений, 348 учебников и восемь виртуальных лабораторий по физике, математике, оптике, механике и технологии.

Материалы помогают школьникам эффективно подготовиться к самостоятельным работам, экзаменам и олимпиадам, которые переходят в онлайн-формат.

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