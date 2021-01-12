Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Менее 23 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Менее 23 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

Ростислав Зубков

Общество

Коронавирус выявили у 22 934 человек в России за минувшие сутки. Об этом оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил во вторник, 12 января.

Среди регионов лидерами по числу новых случаев заражения оказались Москва (5001), Санкт-Петербург (2731) и Подмосковье (1083).

Менее 23 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Также уточняется, что за последние 24 часа 531 человек с коронавирусом скончался, еще 24 755 — вылечились и были выписаны из больниц.

Всего с начала пандемии в РФ выявили 3 448 203 случая COVID-19. При этом 2 825 430 пациентов переболели и вылечились, 62 804 — скончались.

Менее 23 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов оценил шансы России избежать распространения нового штамма COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 15 мутаций коронавируса развилось у женщины, полгода болевшей ковидом

пандемияРоссиякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Самый темный час — перед рассветом

Олег Сыров
Олег Сыров

Что осталось от страны, которой больше нет

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Попробуйте Тоскану на вкус

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Когда доброты недостаточно

Владимир Платонов
Владимир Платонов

День возрождения парламента

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Виктория Филатова
Виктория Филатова

Скажи спасибо в День «спасибо»

Все мнения
О проекте