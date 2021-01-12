Менее 23 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Коронавирус выявили у 22 934 человек в России за минувшие сутки. Об этом оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил во вторник, 12 января.

Среди регионов лидерами по числу новых случаев заражения оказались Москва (5001), Санкт-Петербург (2731) и Подмосковье (1083).

Фото: Стопкоронавирус.рф

Также уточняется, что за последние 24 часа 531 человек с коронавирусом скончался, еще 24 755 — вылечились и были выписаны из больниц.

Всего с начала пандемии в РФ выявили 3 448 203 случая COVID-19. При этом 2 825 430 пациентов переболели и вылечились, 62 804 — скончались.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов оценил шансы России избежать распространения нового штамма COVID-19.

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