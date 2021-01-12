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Коронавирус выявили у 5001 человека за сутки в Москве
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Коронавирус выявили у 5001 человека за сутки в Москве

Виктория Родимкина

Город

В Москве за минувшие сутки выявили 5001 случай коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в столице во вторник, 12 января, в Telegram-канале.

Так, число случаев COVID-19 в городе увеличилось до 867 215. По последним данным, в Москве вылечились 708 568 человек, скончались от инфекции — 12 097.

Коронавирус выявили у 5001 человека за сутки в МосквеФото: Оперштаб

В России за сутки выявили 22 934 случая коронавируса. Всего в РФ зафиксировали 3 448 203 случая COVID-19.

Ранее сообщалось, что посещаемость в торговых центрах столицы упала на четверть.

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