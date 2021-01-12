Коронавирус выявили у 5001 человека за сутки в Москве
В Москве за минувшие сутки выявили 5001 случай коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в столице во вторник, 12 января, в Telegram-канале.
Так, число случаев COVID-19 в городе увеличилось до 867 215. По последним данным, в Москве вылечились 708 568 человек, скончались от инфекции — 12 097.
В России за сутки выявили 22 934 случая коронавируса. Всего в РФ зафиксировали 3 448 203 случая COVID-19.
Ранее сообщалось, что посещаемость в торговых центрах столицы упала на четверть.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Эпидемиолог оценил шансы России избежать распространения нового штамма COVID-19