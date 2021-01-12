Посещаемость торговых центров Москвы упала на четверть в начале января

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В столице трафик торговых центров за первые десять дней 2021 года на фоне коронавируса упал на четверть по сравнению с периодом новогодних праздников прошлого года. Об этом рассказал президент консалтинговой группы Watcom, специализирующейся на анализе трафика посетителей в ТЦ, Роман Скороходов во вторник, 12 января.

— В Москве и российских городах восстановление посещаемости было немного ниже прогнозируемого, даже несмотря на пиковые дни перед Новым годом, хотя в целом рынок восстанавливается неплохо, — пояснил специалист.

Он отметил, что динамика посещения торговых центров Москвы в последние дни 2020 года, которые традиционно считаются пиковыми, оказалась ниже на 23,5 процента по сравнению с показателем 2019-го.

При этом Роман Скороходов добавил, что в Новосибирске, Омске и Красноярске показатели снизились на 32,5 процента, 26,2 процента и 30,5 процента соответственно, передает РИА Новости.

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