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Московскую пекарню опечатали за нарушение мер профилактики COVID-19
Фото: pexels.com

Московскую пекарню опечатали за нарушение мер профилактики COVID-19

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Феодосийская улица, 2Карта всех событий

Роспотребнадзор опечатал пекарню в Москве из-за невыполнения мер профилактики коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора в понедельник, 11 января.

Уточняется, что меры профилактики были нарушены в пекарне по адресу Феодосийская улица, дом № 2. В пресс-службе пояснили, что мониторинговое обследование было проведено 29 декабря.

— При проведении осмотра пекарни установлено, что ИП Шеховцовым А. В. не выполняются санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции, — уточнили в сообщении.

Так, в помещении не контролировали ношение покупателями масок и перчаток, продавец работал со спущенной маской и без перчаток. Помимо этого, в пекарне не проверяли температуру тела посетителей, а в торговом зале не было размещено оборудование для обеззараживания воздуха, добавили в пресс-службе.

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