Московскую пекарню опечатали за нарушение мер профилактики COVID-19

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Россия, Москва, Феодосийская улица, 2 Карта всех событий

Роспотребнадзор опечатал пекарню в Москве из-за невыполнения мер профилактики коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора в понедельник, 11 января.

Уточняется, что меры профилактики были нарушены в пекарне по адресу Феодосийская улица, дом № 2. В пресс-службе пояснили, что мониторинговое обследование было проведено 29 декабря.

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