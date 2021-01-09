Опечатаны еще три московские кальянные, которым запрещено работать на фоне пандемии
Три кальянные в центре Москвы могут закрыть до 90 суток или оштрафовать на 300 тысяч рублей из-за нарушений мер профилактики COVID-19. До вынесения приговора заведения опечатаны. Об этом в субботу, 9 января, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.
— В ночь с 8 на 9 января нарушение были выявлены в трех кальянных - это кальянная «Москальян» по адресу: Большой Спасоглинищевский пер., дом 3, строение 5, кальянная Hookahplace на улице Мясницкая 24/7, строение 1 и бар «Энигма» на улице Покровка, дом 40, — цитирует Поплавского ТАСС.
Уточняется, что в заведениях обслуживали посетителей после 23:00 и не соблюдали меры профилактики коронавирусной инфекции.
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