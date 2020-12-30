Роспотребнадзор опечатал кальянную на юго-западе Москвы за нарушение ковидных мер

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Кальянную Lounge bar на юго-западе столицы опечатали на нарушения мер против распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Москве.

Уточняется, что заведение находится по адресу улица Профсоюзная, дом 128, корпус 2. В кальянной установили нарушения требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

Стало известно, что в заведении не проводили дезинфекционные мероприятия, обеззараживание воздуха в помещении с постоянным нахождением работников и посетителей путем использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов. Также отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха. На момент осмотра осуществлялось курение кальяна посетителями.

Кальянную временно закрыли по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

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