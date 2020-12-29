Антикафе в центре Москвы временно закрыли из-за курения кальянов

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Россия, Москва, улица Большая Ордынка Карта всех событий

Работу антикафе «Квартира 7» временно остановили из-за курения кальянов. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В кафе на Большой Ордынке инспекторы ведомства обнаружили следы курения кальянов: мундштуки и табак, который хранила администрация.

Также в кафе не соблюдались меры санитарной безопасности против коронавируса.

В отношении ИП Тертерян А. Л. возбуждено уголовное дело. До решения суда антикафе опечатано.

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