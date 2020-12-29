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Суд приостановил деятельность столичного клуба за нарушения во время концерта
Фото: depositphotos.com

Суд приостановил деятельность столичного клуба за нарушения во время концерта

Кирилл Николаев

Происшествия
улица орджоникидзе,11Карта всех событий

Симоновский суд Москвы приостановил на восемь суток деятельность одного столичного клуба после того, как Роспотребнадзор нашел санитарные нарушения во время концерта группы «Кровосток». Об этом во вторник, 29 декабря, сообщили в пресс-службе суда.

По данным Роспотребнадзора, администрация клуба не уследила за соблюдением зрителями социальной дистанции. Также не все посетители соблюдали масочно-перчаточный режим.

В суде пояснили, что решение в отношении клуба было принято не 29 декабря, а ранее. К Новому году заведение должно возобновить работу, сообщает ТАСС.

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