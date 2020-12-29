Суд приостановил деятельность столичного клуба за нарушения во время концерта

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Симоновский суд Москвы приостановил на восемь суток деятельность одного столичного клуба после того, как Роспотребнадзор нашел санитарные нарушения во время концерта группы «Кровосток». Об этом во вторник, 29 декабря, сообщили в пресс-службе суда.

По данным Роспотребнадзора, администрация клуба не уследила за соблюдением зрителями социальной дистанции. Также не все посетители соблюдали масочно-перчаточный режим.

В суде пояснили, что решение в отношении клуба было принято не 29 декабря, а ранее. К Новому году заведение должно возобновить работу, сообщает ТАСС.

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