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Суд закрыл кафе на юго-востоке Москвы за нарушение мер против COVID-19
Фото: depositphotos.com

Суд закрыл кафе на юго-востоке Москвы за нарушение мер против COVID-19

Ростислав Зубков

Закон
Россия, Москва, Краснодарская улица, 72к2 Карта всех событий

Столичное кафе на юго-востоке города следующие три месяца не будет принимать гостей. Заведение временно закрыли за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, сообщает управление Роспотребнадзора по Москве в четверг, 24 декабря.

По информации ведомства, проверка показала, что в кафе неоднократно нарушались правила, которые предписано соблюдать в условиях пандемии коронавируса. В частности, в заведении не соблюдался дезинфекционный режим, а система вентиляции находилась в неудовлетворительном санитарном состоянии.

Более того, на территории предприятия работал мангал на углях, в то время как вытяжка не оказалась достаточно эффективной, чтобы в полной мере устранять посторонние запахи.

В результате Люблинский районный суд столицы постановил на 90 суток закрыть «Чайхану Али-бай».

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