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Роспотребнадзор опечатал клуб в Москве из-за нарушений мер против COVID-19
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Роспотребнадзор опечатал клуб в Москве из-за нарушений мер против COVID-19

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, улица Орджоникидзе, 11с1 Карта всех событий

Столичный клуб «ГлавClub» опечатали из-за нарушений мер профилактики коронавируса. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

В пресс-службе напомнили, что 19 декабря в помещении клуба прошел концерт группы «Кровосток», на котором не соблюдалась социальная дистанция, а посетители находились без средств индивидуальной защиты.

— По данным нарушениям территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в Южном административном округе 19 декабря 2020 года было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. В соответствии с требованиями норм КоАП РФ руководство клуба официально уведомлено о явке для составления протоколов об административном правонарушении, — говорится в сообщении.

Административные материалы направили в Симоновский районный суд для приостановления деятельности клуба.

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