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Фитнес-клуб в «Лужниках» могут закрыть на 90 суток из-за нарушения мер против COVID-19
Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»

Фитнес-клуб в «Лужниках» могут закрыть на 90 суток из-за нарушения мер против COVID-19

Никита Абрамов

Общество
Россия, Москва, Лужнецкая набережная, 24с4 Карта всех событий

На 90 суток могут закрыть фитнес-клуб Crocus Fitness в «Лужниках» в связи с нарушениями мер профилактики против коронавируса. Об этом в среду, 23 декабря, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

— В связи с выявленными нарушениями начато административное производство и будет возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, – цитирует пресс-службу агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что осмотр выявил нарушения профилактики COVID-19. В раздевалке отсутствует разметка социального дистанцирования. Также в фитнес-клубе должным образом не организовано обеззараживание воздуха в помещениях.

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