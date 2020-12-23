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Роспотребнадзор приостановил работу 56 кальянных в Москве
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор приостановил работу 56 кальянных в Москве

Никита Абрамов

Общество
Россия, Москва, Воронцовская улица Карта всех событий

Роспотребнадзор приостановил работу более полусотни кальянных в Москве в связи с нарушениями мер против коронавируса. Об этом сообщила в среду, 23 декабря, пресс-служба ведомства.

— За период действия в Москве ограничений, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, управлением Роспотребнадзора по Москве приостановлена деятельность 56 кальянных, — цитирует сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

В Роспотребнадзоре уточнили, что 14 декабря во время проверки кальянной на улице Воронцовской обнаружили нарушения указа мэра Москвы, устанавливающего запрет на курение кальянов в общественных местах.

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