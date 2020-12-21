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Бар «Квартира» в центре Москвы опечатали за нарушение мер против COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Бар «Квартира» в центре Москвы опечатали за нарушение мер против COVID-19

Анастасия Волоснова

Происшествия

Бар «Квартира» в центре столицы был опечатан сотрудниками Роспотребнадзора. Заведение привлекли к административной ответственности за нарушение ограничительных мер против COVID-19.

Как стало известно, заведение работало после 23:00 по московскому времени. Посетители бара не соблюдали социальную дистанцию, не носили маски и перчатки.

— 20 декабря в отношении юридического лица ООО «ФДС» приняты меры обеспечения производства по административному делу в виде временного запрета деятельности до решения суда, — приводит Интерфакс сообщение Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что 20 декабря в баре «Квартира» было проведено расследование. В ходе проверки был установлен ряд административных правонарушений.

— На столах в обеденных залах стояли кальяны, имелся запас курительных смесей. Персонал и посетители (около 150 человек) бара не использовали средства индивидуальной защиты (маски и перчатки). В залах бара на полу отсутствовала сигнальная маркировка для соблюдения социального дистанцирования, — рассказали в ведомстве.

В управлении Роспотребнадзора добавили, что по факту нарушения возбуждено дело и проводится расследование.

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административные правонарушениябаркоронавирус
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