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Столичный школьники вернулись к очному обучению
Фото: Пресс-служба Биологического музея им. Тимирязева

Столичный школьники вернулись к очному обучению

Ксения Монахова

Город

Очное обучение в школах Москвы возобновили в понедельник, 18 января. За парты вернулись и старшеклассники, которые учились дистанционно с октября 2020 года.

В связи с этим, транспортные карты учащихся снова разблокировали для льготного проезда. Отмечается, что пополнять их не нужно, если это было сделано еще перед переходом на «удаленку».

По слова мэра Москвы Сергея Собянина, решение об отмене дистанционного обучения для старшеклассников оказалось непростым. Однако школьники устали находиться дома. При этом глава города подчеркнул, что риск заболеваемости коронавирусом среди обучающихся по-прежнему высок. Поэтому все столичные школы должны соблюдать необходимые меры безопасности. При обнаружении даже одного случая инфицирования весь класс снова на время переведут на дистанционное обучение, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что образовательные учреждения Москвы готовы к возвращению на очное обучение. Так, школьникам измеряют температуру, используют несколько входов в здание, регулярно убираются и используют средства защиты. В помещениях установлены приборы для обработки рук с антисептиком.

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