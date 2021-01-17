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Столичные школьники смогут использовать карту москвича для проезда с 18 января
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Столичные школьники смогут использовать карту москвича для проезда с 18 января

Виктория Родимкина

Город

В Москве с понедельника, 18 января, школьники смогут использовать карту москвича для бесплатного или льготного проезда в общественном транспорте. Приложение карты будет автоматически разблокировано, сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

По словам генерального директора ГУП «Московский социальный регистр» Ивана Бутурлина, воспользоваться картой москвича смогут ученики 1–11-х классов. При этом никаких действий для разблокировки карты предпринимать не нужно.

Школьники в столице вернутся к очному обучению с 18 января. Школы будут строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности. При диагностировании одного случая заболевания коронавирусом весь класс будет переведен на дистанционное обучение.

При этом вузы, колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы продолжат находиться на каникулах или работать в режиме онлайн, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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