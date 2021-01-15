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У переболевших коронавирусом московских школьников будут требовать справку перед учебой
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

У переболевших коронавирусом московских школьников будут требовать справку перед учебой

Анастасия Колоскова

Общество

Переболевшие коронавирусом или находившиеся в контакте с заболевшими школьники должны будут предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья перед началом учебы.

Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента образования и науки.

Ранее сообщалось, что с 18 января ученики 1-11 классов московских школ вновь приступят к очному обучению.

— К занятиям будут допущены ученики и педагоги без симптомов ОРВИ и гриппа. Медицинская справка о состоянии здоровья понадобится только тем ребятам, которые перенесли болезнь или находились в контакте с заболевшим, — цитирует сообщение департамента АГН «Москва».

Уточнятся, что педагоги и сотрудники школ регулярно проходят тестирование на COVID-19, многие из них получили вакцину.

Столичные учебные заведения обеспечены всем необходимым для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, говорится в сообщении.

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обучениешкольникимедицинская справка
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