Директора московских школ рассказали о возобновлении очных занятий

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По решению мэра Москвы все московские школы с 18 января возобновляют очные занятия. «Вечерняя Москва» узнала у директоров образовательных учреждений, как они относятся к такому решению.

По словам директора школы № 2101 Маргариты Бриткевич, решение о возобновлении очного обучения долгожданное и для ребят, и для всех педагогов школы.

— Мы рады ему. Вместе с тем нельзя терять бдительность. Нужно быть очень внимательными к здоровью друг друга. В течение каникулярного периода проведена специальная обработка всех образовательных пространств, пополнены запасы дезинфицирующих средств, — рассказала она.

Кроме того, учителя школы готовы оперативно реагировать на случаи заболевания, переходить на дистанционный режим обучения в случае начала карантина для отдельных классов или обучающихся.

— Мы надеемся, что таких случаев будет как можно меньше. В школах продолжается соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм: масочный режим, измерение температуры, гибкое расписание с максимальным разведением потоков обучающихся, а также регулярные дезинфекции помещений, — добавила Бриткевич.

В свою очередь директор школы № 1580 Сергей Граськин рассказал, что педагогический коллектив понимал всю важность и необходимость дистанционного обучения.

— За период дистанционного обучения все участники образовательного процесса с нетерпением ждали возвращения в школу, поэтому все педагоги, обучающиеся и их родители восприняли информацию о переходе на очное обучение с воодушевлением, — поделился он. — В школе проведена генеральная убора, осуществляется дезинфекция всех помещений, актуализированы график входов в школу по потокам, а также расписание учебных занятий исходя из графика.

Также школа провела мониторинг прохождения учебных программ с целью выявления учебных дефицитов, который позволил скорректировать содержание обучения во втором полугодии.

— В школе будет обеспечено соблюдение следующих мер: раздельный вход по потокам, обязательная термометрия, масочно-перчаточный режим для всех сотрудников, дезинфекция помещений и обязательное проветривание, обработка бактерицидными лампами всех помещений, наличие антисептиков в достаточном количестве, обработка входных ковровых покрытий, — подчеркнул Граськин.

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