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Сергей Собянин заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве в праздники
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Сергей Собянин заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве в праздники

Кирилл Николаев

Город

В столице зафиксировано серьезное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в период новогодних праздников. Об этом в четверг, 14 января, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ряд ограничений, введенных в городе из-за коронавируса, могут ослабить уже через неделю. В свою очередь, власти Москвы примут следующее решение по ограничениям из-за коронавирусной инфекции через полторы недели.

— Все будет зависеть от того, как ситуация будет развиваться, — отметил Сергей Собянин.

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МоскваСергей Собянинкоронавирус
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