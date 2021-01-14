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Глава РФПИ оценил возможную долю «Спутника V» на зарубежных рынках
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Глава РФПИ оценил возможную долю «Спутника V» на зарубежных рынках

Кирилл Николаев

Здоровье

Доля российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» превысит 25–30 процентов на рынках Латинской Америки и других стран. Об этом в четверг, 14 января, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Reuters.

По его словам, неверно думать о вакцинах с точки зрения геополитических побед. Дмитриев подчеркнул важность международного сотрудничества по теме вакцин. Он отметил, что в ближайшее время фонд объявит о партнерстве с крупным китайским производителем.

Ранее Дмитриев сообщил, что в феврале Россия подаст официальную заявку на одобрение вакцины «Спутник V» в Евросоюзе.

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