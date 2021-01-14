Глава РФПИ оценил возможную долю «Спутника V» на зарубежных рынках

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Доля российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» превысит 25–30 процентов на рынках Латинской Америки и других стран. Об этом в четверг, 14 января, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Reuters.

По его словам, неверно думать о вакцинах с точки зрения геополитических побед. Дмитриев подчеркнул важность международного сотрудничества по теме вакцин. Он отметил, что в ближайшее время фонд объявит о партнерстве с крупным китайским производителем.

Ранее Дмитриев сообщил, что в феврале Россия подаст официальную заявку на одобрение вакцины «Спутник V» в Евросоюзе.

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