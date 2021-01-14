Более 1,6 миллиона доз вакцины от COVID-19 выпустили в гражданский оборот в России

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Более 1,6 миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции уже выпущено в гражданский оборот в России. Об этом в четверг, 14 января, сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Во время селекторного совещания с регионами он заявил, что в ближайшее время выпуск и объемы поставок вакцины от коронавируса в регионы вырастут. Наращивание производства препарата позволяет увеличивать его выпуск в гражданский оборот, сообщает РИА Новости.

Ранее Мурашко отметил высокий спрос на вакцинацию от коронавируса в России со стороны пожилых людей.

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