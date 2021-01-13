Мурашко отметил высокий спрос на вакцинацию от COVID-19 со стороны пожилых людей

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Высокий спрос на вакцинацию от коронавирусной инфекции в России отмечается со стороны пожилых людей. Об этом в среду, 13 января, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что именно гражданам старше 60 лет, а также пациентам, страдающим сахарным диабетом и ожирением, важно сделать прививку от коронавируса из-за более высокого риска тяжелого течения заболевания, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что со следующей недели необходимо переходить к массовой вакцинации всего населения от коронавирусной инфекции. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что с понедельника, 19 января, российские власти готовы перейти к более масштабной вакцинации населения от коронавируса. Российским регионам нужно увеличить количество прививочных пунктов.

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