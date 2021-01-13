Путин поручил начать вакцинацию всех россиян со следующей недели

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что со следующей недели необходимо переходить к массовой вакцинации всего населения от коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в среду, 13 января, в ходе совещания с правительством России.

Глава государства распорядился подготовить соответствующую инфраструктуру, сообщает РИА Новости.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что с понедельника, 19 января, российские власти готовы перейти к более масштабной вакцинации населения от коронавируса. Российским регионам нужно увеличить количество прививочных пунктов.

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